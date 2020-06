Cosa ne sarà dell'attacco della Juve nella prossima stagione? Partiamo dalle certezze: Cristiano Ronaldo, Dybala e Dejan Kulusevski, che arriverà dopo il prestito al Parma. Resta invece sempre in bilico la posizione di Gonzalo Higuain. In questo finale di campionato Maurizio Sarri proverà a recuperarlo, per farlo rendere al meglio nel rush tra Serie A e Champions. Ma, al termine della stagione, il suo destino sembra segnato. Bisognerà trovare però un acquirente serio, che possa sostenere l'alto ingaggio del Pipita. Restano in piedi le ipotesi americane, con Galaxy e DC United su tutti, ma la pista più accreditata è ancora un ritorno al River Plate.