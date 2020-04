Le strade di Gonzalo Higuain e della Juventus potrebbero separarsi al termine della stagione. L'attaccante argentino ha ancora un anno di contratto con il club bianconero (scadenza giugno 2021) e secondo quanto riporta Tuttosport non è remota l'ipotesi di un addio dell'argentino in stile Carlos Tevez che dopo la finale di Champions League del 2015 decise di lasciare Torino per fare ritorno al suo amato Boca Juniors. Il Pipita appartiene all'altra parrocchia, al River, ma a prescindere dalla destinazione è il concetto che non cambia. La Juve, in caso di volontà di Higuain di lasciare il club, è pronta ad assecondarlo. COME CARLITOS - E anche la partenza di Higuain sarebbe proprio come quella di Tevez. Se il Pipa decidesse di tornare in patria ecco che i bianconeri imbastirebbero un'operazione per portare a Torino qualche giovane talento come avvenne allora con Rodrigo Bentancur. Tevez venne ceduto quasi a zero ma in cambio i bianconeri ebbero l'uruguagio ad un prezzo si favore: 15 milioni di euro. Con Higuain via dalla Juve, poi, ci sarebbe una casella da riempire per il nuovo centravanti e mentre salgono le quotazioni di Harry Kane, la Juve resta sempre vigile su Mauro Icardi, Timo Werner e Gabriel Jesus. Tutto però dipende da Higuain.