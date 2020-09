È tutto fatto per il passaggio di Kai Havertz al Chelsea. A comunicare l’imminente cambio di maglia è stato lo stesso Bayer Leverkusen attraverso un comunicato: “Kai Havertz ha lasciato la sede di Stoccarda della nazionale tedesca per chiarire le questioni relative a un potenziale trasferimento al Chelsea. Ciò è avvenuto dopo una discussione tra il Bayer 04 ed i vertici della DFB”. Il talento tedesco si trasferirà in Blues per circa 100 milioni di euro compresi bonus. In passato era stato accostato anche alla Juventus.