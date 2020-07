Chelsea progetto giovani. E che giovani. Dopo gli arrivi di Ziyech e Werner, tutti gli sforzi economici di Abramvich verranno concentrati per portare a Londra Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen accostata anche alla Juventus. L’assist arriva dal giocatore stesso: stando a quanto riporta Kicker, il trequartista tedesco sarebbe attratto dal progetto di Frank Lampard e avrebbe dato priorità proprio all’approdo in Blues. Quello che manca ancora è l’accordo tra i club. Il Bayer chiede 100 milioni, tanti per una squadra che ha già investito molto e che dunque metterà in vendita alcune pedine della sua rosa.