Dopo il match vinto ieri dal Bayer Leverkusen, grazie anche alla sua doppietta contro il Borussia M'Gladbach, Kai Havertz ha parlato anche del suo futuro: "Non mi piace parlare troppo, so che ci sono molte speculazioni. Mi concentro sulla stagione e vedrò dopo. Sono molto grato al Leverkusen e non voglio confonderlo in alcun modo". Sulla stellina del Bayer c'è da tempo la Juve.