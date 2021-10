La Juventus poteva prendere Erling Haaland quando era giovanissimo, ma non l'ha fatto (anche e soprattutto per scelta del ragazzo e di Raiola) e oggi fa le fortune del Borussia Dortmund. Certo, ancora per quanto tempo non si sa. Il fortissimo centravanti norvegese, uomo da più gol che presenze, è nel mirino delle super big mondiali. Per strapparlo al Borussia "basteranno" 90 milioni di euro a causa della clausola rescissoria che si attiva ufficialmente a fine stagione. Ma quanto vuole Haaland di stipendio? Secondo EspnIn pratica vuole prendere quanto Leo Messi al PSG.