Il primo assalto ad Erling Braut Haaland se lo è aggiudicato il Borussia Dortmund. Ma l’asta per il gigante norvegese si ripresenterà sicuramente, se non prima, nel 2022. Se a gennaio la clausola rescissoria che gli ha permesso di liberarsi dal Salisburgo era pari a 20 milioni di euro, il Daily Mail rivela che nell’estate del 2022 ne scatterà un’altra, pari a 65 milioni di sterline. Nella sessione invernale Haaland ha scelto una meta per crescere, nel 2022 sceglierà per vincere: Real Madrid e Juventus aspetteranno il momento opportuno, come i tanti club di Premier League che lo corteggiano da tempo.