Nel corso della sua intervista a Sky Sport, Minoha parlato anche di Erling, passato a gennaio al Borussia Dortmund: "E' un rimpianto per chi non l'ha preso e un sogno per chi vorrà prenderlo. Non si muoverà quest'anno, sta bene al Dortmund. Non è il momento di spostarsi, siamo molto consapevoli del percorso di carriera che si può fare”. In passato fu accostato anche alla Juventus, ma Raiola optò per portare il suo assistito in un club dove potesse crescere da protagonista.