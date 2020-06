Il futuro di Earling Brut Haaland potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il giovane centravanti norvegese potrebbe cambiare presto campionato, passando dalla Bundesliga tedesca al massimo campionato inglese. Haaland ha tante estimatrici e su tutte si parla di Juventus e Real Madrid: le due, però, non sembrano essere in pole qualora Haaland dovesse lasciare il Borussia Dortmund.