La sua clausola rescissoria da 75 milioni di euro si attiverà nell’estate del 2022, ma Erling Haaland sta già infiammando il mercato, come già fatto il gennaio scorso, quando il Borussia Dortmund si aggiudicò il gigante norvegese. Tra i club in corsa c’è anche il Barcellona e il candidato alla presidenza Emili Rousand aveva dichiarato di aver parlato con Mino Raiola per Haaland in caso di elezione, ma l’agente ha smentito ha Sport1: "Fake news! Non ho mai parlato con alcun candidato del Barcellona riguardo a Haaland e non lo farò. Se ci sarà un nuovo presidente del Barça eletto a gennaio potrà chiamarmi".