L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d’un accord entre Newcastle et l’OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimaraes. https://t.co/d0bjVX6UsC — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2022

Bruno Guimares può considerarsi un nuovo giocatore del Newcastle. Non ha dubbi il sito de L'Equipe, secondo cui il Lione e il club inglese hanno già chiuso l'accordo per il trasferimento del centrocampista in Premier League perin caso di salvezza dei Magpies per un totale di. Il centrocampista brasiliano, classe 1997, era stato accostato anche alla, ma il Newcastle ha battuto tutti gli altri club interessati e nelle prossime ore dovrebbe ufficializzarne l'arrivo.Tutto questo nonostante, due giorni fa, il Lione abbia smentito l'esito positivo della trattativa addirittura sul proprio profilo Twitter: