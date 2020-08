Quando il Manchester City guarda in casa Juventus, lo fa soprattutto per rubare qualche totem della difesa. È successo con Bonucci, ci hanno riprovato con Matthijs De Ligt. È quanto riporta la stampa inglese, secondo cui Pep Guardiola avrebbe sondato la possibilità di arrivare al centrale olandese. Anche in questo caso, secco no ai Citizens, molto interessati ad un altro difensore della nostra Serie A, Kalidou Koulibaly del Napoli.