Intervistato da Le Figaro, Antoine Griezmann ha scacciato le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Barcellona: “il mio contratto scade nel 2024, dopodiché penso che sarà il momento giusto per andare negli Stati Uniti. Amo questo paese, la sua cultura, la NBA. La voglia di scoperte mi guida”. L’attaccante francese è stato accostato a più riprese alla Juventus in caso di addi illustri, come quello di Cristiano Ronaldo.