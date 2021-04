Antoine Griezmann ha le idee chiare per il suo futuro: vuole rimanere al Barcellona. Nessuno dubbio per l’attaccante francese campione del Mondo, infatti stando a quanto riporta L’Equipe l’ex Atletico Madrid vorrebbe continuare a vestire la maglia blaugrana anche in futuro. Griezmann è stato più volte proiettato sul mercato perché protagonista di stagioni altalenanti, non all’altezza del talento mostrato ai tempi dei Colchoneros. È stato accostato anche alla Juventus, sempre attenta a monitorare gli sviluppi sul futuro de le petite diable.