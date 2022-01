1









Passano i giorni e si avvicina la fine della sessione invernale di mercato. Come è noto, la Juventus è alla ricerca di una pedina da inserire in rosa, per rafforzare il reparto offensivo e occupare lo slot lasciato libero dall’infortunato Federico Chiesa. Tra i nomi valutati dagli uomini di mercato bianconeri, c’è anche Pierre-Emerick Aubameyang. Il calciatore gabonese è ormai fuori dal progetto sportivo dell’Arsenal che, in questi ultimi giorni, vuole piazzarlo e, come riporta The Athletic, sarebbe disposto a partecipare al pagamento del contratto, pur di trovare un club dove possa trasferirsi in prestito.



Secondo quanto riporta calciomercato.com, Aubameyang è stato proposto a diversi club. Milan, Paris Saint-Germain, Siviglia e Juventus. Particolarmente interessato, però, sarebbe il club saudita Al Nassr. In questo contesto, la Vecchia Signora temporeggia e continua a ragionare sul nome. Un’accelerata negli ultimi giorni di mercato non è da escludere.