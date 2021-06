Uno dei tanti tormentoni di mercato della Juventus è quello legato a Robin Gosens, il terzino sinistro tedesco dalle spiccate doti offensive che si è messo fortemente in mostra nell'Atalanta di Gasperini. Secondo il Corriere di Bergamo sta per arrivare il momento in cui Gosens deciderà di lasciare la Dea e tentare una nuova avventura. L'interesse della Juve è cosa nota, altrimenti su di lui c'è anche l'Inter. Derby d'Italia di mercato in vista? Il club bianconero ad oggi sembra voler tenere Alex Sandro e Luca Pellegrini...