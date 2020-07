1









Un fastidio ai flessori lo ha escluso dai giochi a pochi minuti dal fischio d'inizio, ma Robin Gosens resta un obiettivo concreto per rinforzare la retroguardia della Juventus. "Ho un contratto con l'Atalanta fino al 2022 e, se dovessi cambiare squadra a fine stagione, vorrei trovare un progetto adatto a me. Non ho mai nascosto il desiderio di tornare in Germania e di giocare per lo Schalke, ma non so se oggi possano sostenere un investimento di un certo tipo e se sarebbe per me una buona destinazione dal punto di vista sportivo", così il tedesco ha dichiarato in un’intervista a Sport1, parole che aprono in maniera importante alle pretendenti, tra cui la Juve.