Venti milioni di euro. Ecco quanto ha offerto il Leicester per portare a casa Robin Gosens, tra i tanti protagonisti di Euro2020 osservati dalla Juventus. Proprio i bianconeri dovranno capire come muoversi e se sacrificare a questo punto un tassello come Alex Sandro. Il prezzo dell'Atalanta, fino a poco prima di Portogallo-Germania - la super prestazione potrebbe cambiare i piani, così come ha certamente cambiato l'attenzione sul ragazzo - valutava l'esterno tedesco intorno ai 35 milioni di euro. Staremo a vedere se la Juventus darà seguito all'interesse con un affondo. Dopo il gol al Portogallo, è appena iniziata tutt'altra partita per Gosens.