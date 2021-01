2









L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro del Papu Gomez, accostato in sede di mercato alla Juventus ma prossimo a diventare un nuovo giocatore del Siviglia: “Alejandro Gomez a un passo dal Siviglia. Già tra oggi e domani l’argentino potrebbe presentarsi in Andalusia per visite mediche e firma dei contratti. Il Siviglia ha offerto all’Atalanta un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni, più 2 di bonus, al giocatore 3 milioni netti a stagione fino al 2023. Le parti sono sempre più vicine, i bergamaschi chiedono ancora qualcosa di più. El Papu ha rifiutato l’Al Hilal – e l’Hertha Berlino. Retroscena: anche la Roma aveva presentato un’offerta ma Percassi ha detto no, bloccando la cessione del bomber a qualsiasi squadra italiana”.