La Juventus monitora sempre i maggiori talenti del calcio italiano. Uno di essi ce l'ha il Milan ed è il portiere Gigio Donnarumma, che come Hakan Calhanoglu è in trattativa per rinnovare il contratto in scadenza. Così ha parlato a Sky Sport il direttore sportivo rossonero Frederic Massara: "Con Calhanoglu continua il dialogo e speriamo arrivi ad una felice conclusione. La società sta cercando di fare degli sforzi grandi e ci auguriamo di poter arrivare presto ad un accordo. Stesso discorso per Donnarumma, a cui tra l’altro facciamo gli auguri per il 22° compleanno".