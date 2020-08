Fabio Paratici sfoglia la margherita, chi sarà il prossimo attaccante della Juve? L'uomo mercato bianconero lavora su più tavoli anche se al momento in pole c'è il centravanti del Napoli Arek Milik. Aurelio De Laurentiis ha aperto a un possibile scambio e Bernardeschi sembra essere il giocatore più gradito agli azzurri, ma la Juve sta cercando di aprirsi una strada anche per altri due attaccanti, se non dovesse riuscire a chiudere Milik: le alternative, secondo Tuttosport sono Raul Jimenez, messicano del Wolverhampton ed Edin Dzeko della Roma.