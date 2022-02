Quello della difesa è un reparto a cui gli uomini di mercato della Juventus dovranno mettere mano in estate. Secondo calciomercato.com, questi sono i nomi nel radar di Cherubini: "Le sfide a Milan e Inter per Botman e Bremer, ma anche Rudiger, Romagnoli e Ginter a parametro zero. La Juventus ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. Il percorso di crescita passa anche da qui. Dopo gli errori degli ultimi anni non si può più sbagliare".