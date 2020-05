Il futuro di Miralem Pjanic alla Juventus è sempre più in bilico: il centrocampista bosniaco non è in uscita, ma la dirigenza lo considera uno dei sacrificabili da inserire in qualche scambio. Secondo Le Parisien, negli ultimi giorni ci sono stati diversi contatti tra l'entourage del giocatore e il Psg, con il quale i bianconeri hanno un discorso aperto legato a Mauro Icardi, e potrebbe aprirsi la pista Leandro Paredes, seguito da tempo dalla Juve e in uscita dal club francese. Altre due ipotesi per il futuro di Pjanic, sono legate a Barcellona - col quale la Juve è in continuo contatto - e Chelsea, dove c'è quel Jorginho che tanto piace a Maurizio Sarri.