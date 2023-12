In casa Juve, è di estrema attualità il nome del difensore Tiago Dialò, in forza al Lille, scrive la Gazzetta dello Sport. Anche l’Inter ha messo gli occhi sul portoghese con dei precedenti anche al Milan, ma a Torino si stanno dando da fare per anticiparne l’arrivo. Il suo contratto con la società francese è in scadenza, infatti, a fine stagione e l’operazione vale essenzialmente per l’ingaggio del giocatore: l’opportunità di averlo con l’agevolazione fiscale fa la differenza. Djalò potrebbe prendere il posto di Alex Sandro, che lascerà la Juve a fine stagione.