Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, Cristianosta sempre tenendo sotto osservazione Georges, attaccante georgiano classe 2000 in forza al. Nelle ultime settimane si è parlato di lui come un possibile colpo "alla Kvaratskhelia", che in questo caso farebbe le fortune della. Da vedere se il direttore sportivo avrà la possibilità di avviare per lui una vera e propria trattativa.