In casa Lazio c'è qualche problema per il rinnovo di Felipe Anderson, in scadenza a giugno e che, a questo punto, potrebbe lasciare i biancocelesti già a gennaio. Se dovesse arrivare l'offerta giusta verrebbe valutata, l'Arabia lo tenta da mesi ma c'è anche la Juventus che sta monitorando la situazione. Più per giugno che per gennaio, con Giuntoli che fiuta il colpo a zero.