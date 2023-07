Intervenuto in conferenza stampa, Cristianoha fatto subito un accenno alle mosse di mercato della, tra futuro e recente passato. Ecco le sue parole: "Giovani? Ci tengo a precisare, il club si è già mosso in maniera straordinaria. Non era così semplice confermare, tra i migliori al mondo, ha presoche ha grande prospettiva e talento e riscattato. Il suo mercato la Juve l'ha già fatto. Abbiamo tanti calciatori e dobbiamo razionalizzare la rosa. Le priorità sono queste. Futuro? Sicuramente avere il vantaggio dei giovani è importante, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra sostenibilità e competitività. Dobbiamo miscelare queste cose".