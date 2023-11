Il mercato di gennaio si avvicina e la Juve non pensa solo ai nuovi possibili acquisti ma anche a fare cassa per avere più manovra in entrata. Da monitorare con attenzione la situazione di Iling Junior, che ha trovato fin qui pochissimo spazio. La richiesta per Iling si aggira intorno ai 20 milioni di euro, l'idea di Giuntoli è quella di sacrificare qualche giocatore - e il primo indiziato è l'inglese - per incassare e andare a prendere un centrocampista, che abbia caratteristiche offensive, questo il piano del club.