La Juventus nelle ultime settimane si è mossa concretamente per il talento montenegrino, Adzic. Il classe 2006 del Podgorica però, è vicino al Bologna, riferisce Sky Sport. Cristiano Giuntoli infatti non è andato oltre l'offerta di 3 milioni per il giocatore, mentre il club rossoblù ha offerto 5 milioni e mezzo, avvicinandosi alla richiesta iniziale di 8 milioni. Adzic non era visionato solo da questi due club italiani ma anche da grandi squadre estere come ad esempio il Manchester City. A meno di sorprese però, il suo futuro sarà a Bologna.