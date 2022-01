Intercettato da TMW al termine dell'Assemblea della Lega Serie A, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato anche di Nahitan Nandez, finito nel mirino della Juve per questa sessione di mercato. "Siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è molto importante per lottare fino alla fine per salvarci", il suo commento sul centrocampista. "Nandez è stato l'investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli: è complicato a tre giorni dalla fine, offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute. Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento. Mancano poche ore, non c'è un'offerta ufficiale e andrebbe sostituito adeguatamente".