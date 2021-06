Olivier Giroud ha rinnovato il contratto con il Chelsea per un'altra stagione. Una notizia che ha fatto subito pensare che fosse sfumata qualsiasi possibilità di vederlo trasferirsi in Italia quest'estate (è un obiettivo del Milan e lo è stato anche della Juventus). Tuttavia a Calciomercato.com l'entourage dell'attaccante francese, rappresentato da Michael Manuello, Luca Antonini e Ciro Morabito, ha precisato che "il Chelsea ha esercitato un’opzione unilaterale, ma in caso di offerte lo lascia libero". Un modo per il club londinese per provare a monetizzare anziché perdere Giroud a zero.