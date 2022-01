1









Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante per definire gli ultimi dettagli del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Nella serata di oggi, infatti, gli agenti del calciatore serbo sono attesi a Torino, per un incontro faccia a faccia con la dirigenza bianconera per mettere nero su bianco l'accordo. Incontro che dovrebbe svolgersi domani.