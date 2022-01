Massimo Giletti, conduttore televisivo e tifoso vip della Juve, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport sulla trattativa Vlahovic, che si intreccia con quella per il rinnovo di Dybala: "Dubito che la Juve dal punto di vista economico possa sostenere entrambe le operazioni, con giocatori che hanno stipendi da 7-8 milioni, e quindi credo che l’acquisto di Vlahovic rientri nella strategia del dopo Dybala, quella che prevedeva l’arrivo di un centravanti forte, vero. Per me l’acquisto di Vlahovic ci racconta che Dybala lascerà la Juventus, che il club ha visto nel serbo il dopo-argentino”.