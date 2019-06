Secondo quando riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe messo le mani su due talenti esplosi nel corso dell'ultimo campionato. Si tratta di Hamed Traore dell'Empoli e Merih Demiral del Sassuolo: la cifra, per portare a Torino il centrocampista ivoriano ed il difensore turco, sarebbe di 31 milioni in totale. Da definire, poi, l'eventuale permanenza in bianconero fin dalla prossima stagione, con l'eventualità di un prestito, soprattutto per Traore, molto probabile.