Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, la Juventus ha già rifiutato 30 milioni di euro per il cartellino di Moise Kean. L'attaccante va in scadenza nel 2020 ma c'è già un accordo con Raiola per il nuovo contratto fino al 2024. La Juve sta comunque valutando il futuro dell'attaccante soprattutto alla luce delle ultime vicissitudini in Under 21. Insomma, il rinnovo non esclude la cessione. Per ora la prima proposta da 30 milioni di euro avanzata dall'Everton è stata rispedita al mittente.