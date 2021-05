La Juventus ha provato in gran segreto l'accelerata decisiva per prendere Hakan Calhanoglu in scadenza di contratto con il Milan: i bianconeri hanno messo sul tavolo un ingaggio da 5 milioni di euro, irraggiungibile per i dirigenti rossoneri che nell'ultima proposta fatta qualche mese fa si erano spinti a un massimo di 4. Da Torino filtra ottimismo, come riporta Calciomercato.com, ma sarà decisivo l'ingresso in Champions: se dovesse qualificarsi il Milan e non la Juve, potrebbe cambiare tutto.