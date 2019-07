Già decise due partenze a centrocampo. Come riporta Tuttosport, i bianconeri hanno in programma le cessioni di Sami Khedira e Blaise Matuidi che non rientrano nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.Il tedesco è il più vicino alla cessione. Per lui ci sono offerte dalla Turchia che però non lo convincono ancora. Matuidi interessa a Monaco, Psg e Man United e secondo Sky Sport, la valutazione che ne fa la Juventus è 25 milioni di euro.