Il calciomercato estivo si avvicina e la Juventus inizia a studiare non solo i colpi di mercato in entrata, ma sopratutto sulle cessioni. I bianconeri avrebbero già pianificato per giugno, le cessioni del difensore centrale Daniele Rugani e del centrocampista tedesco Sami Khedira. Da tempo, ormai fuori dal progetto, entrambi si preparano all'addio al bianconero già nel corso della prossima sessione di mercato estiva. Molti gli anni passati in bianconero ma ora entrambi sono pronti a fare esperienze diverse. Sicuramente un ricambio generazionale della rosa che potrebbe continuare a dare i frutti in futuro.