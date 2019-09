Il mercato si è chiuso da meno di un mese ma la Juventus sta già pensando alle strategie per la prossima finestra, quella invernale. Decise due cessioni: quelle di Mattia Perin e Marko Pjaca. Entrambi si stanno allenando alla Continassa per recuperare dai rispettivi infortuni. La scorsa settimana il croato è tornato ad allenarsi in gruppo e a gennaio potrebbe finire in prestito al Genoa oppure alla Samp, un derby di mercato che si è acceso già negli ultimi giorni del mercato estivo. Opzione estera invece per Perin con il Benfica che resta interessato al calciatore.