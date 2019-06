Maurizio Sarri è appena arrivato alla Juventus ma di fatto ci sono già due importati decisioni di mercato prese anche dal tecnico bianconero. Sia Mario Mandzukic che Joao Cancelo lasceranno la Juventus in estate. Il croato piace in Cina e al Borussia Dortmund, il portoghese è invece nel mirino di Man City e United. La squadra di Guardiola è pronta ad offrire 50 milioni, la Juve ne chiede 60 e intanto valuta se inserire l'ex Valencia in uno scambio con i cugini dei Citizens per arrivare a Pogba, il sogno di mercato dell'estate bianconera.