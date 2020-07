Sale Rabiot, scende Ramsey. Uno dei due giocatori arrivati l'estate scorsa a parametro zero potrebbero lasciare la Juventus dopo un solo anno per portare una plusvalenza nelle casse bianconere. E ad oggi, l'indiziato numero sembra essere il gallese ex Arsenal: nelle ultime partite Rabiot ha dimostrato di avere le qualità per rimanere a Torino, dopo tre quarti di stagione a lavorare per recuperare la condizione fisica è sbocciato nella fase post lockdown e ora Sarri non lo toglie più. Ramsey, invece, è spesso alle prese con infortuni e non ha ancora convinto del tutto la dirigenza.