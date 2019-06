Il mercato della Juve sta per entrare nel vivo con acquisti e cessioni e tra queste ci sarà quella di Mario Mandzukic, fedelissimo di Massimiliano Allegri destinato a lasciare la Juventus dopo quattro anni passati alla Juventus. L'attaccante croato piace in Cina ma anche in Germania con il Borussia Dortmund che ha bisogno di un attaccante di peso ed esperienza. Mandzukic corrisponde all'identikit e la Juve è pronta a cederlo.