Due cessioni per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi: secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno messo in vendita Merih Demiral e Aaron Ramsey. L'idea del club bianconero è piuttosto chiara: il turco può salutare per realizzare una plusvalenza importante, mentre il gallese partirebbe più che altro per alleggerire il monte ingaggi.