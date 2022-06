Riccardo Capellini vicinissimo al Benevento. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore classe 2000 di proprietà della Juve Under 23 si trasferirà nel club campano a titolo definitivo, dopo la stagione appena vissuta al Mirandes in Liga 2. Il giocatore, in bianconero dal 2015, era stato anche convocato in prima squadra ai tempi di Andrea Pirlo. Per lui, ora, si preannuncia l'inizio di una nuova esperienza nel campionato cadetto.