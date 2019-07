Fabio Paratici ha già chiuso cinque acquisti estivi: Demiral, Buffon, Rabiot, Ramsey e De Ligt che nelle prossime ore sarà a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con i bianconeri. Nel corso di questa campagna di trasferimenti la Juve acquisterà anche una nuova pedina in attacco ed un terzino destro in caso di partenza di Cancelo, valutato 60 milioni di euro dal club bianconero. I nomi? Per l'attacco c'è in pole Icardi mentre in difesa Darmian è davanti a tutti.