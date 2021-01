5









Junior Hamed Traoré è stato il migliore in campo della partita contro il Sassuolo insieme a Dejan Kulusevski. Due classe 2000, che avrebbero potuto giocare insieme. Il trequartista neroverde, infatti, ai tempi dell'Empoli era stato bloccato dai bianconeri che avevano intuito prima di tutti le qualità del ragazzo, poi passato al Sassuolo. Ma le strade di Traoré e della Juve potrebbero incrociarsi presto: il giocatore è in prestito biennale al Sassuolo (questo è il secondo anno) che ha l'obbligo di riscatto a 16 milioni. Secondo alcune indiscrezioni, però, la Juventus avrebbe già l'accordo con i neroverdi per portarlo a Torino.