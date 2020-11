Spunta un retroscena di mercato riguardante Gerard Moreno, attaccante che sta facendo bene da diversi anni al Villarreal, da tempo sul taccuino della Juventus. Tra i tanti nomi presi in considerazione la scorsa estate c’era anche il suo, per un’operazione non troppo costosa. Come riporta Calciomercato.com, le parti avevano anche parlato di un possibile scambio con Mattia De Sciglio, poi trasferitosi in prestito al Lione. Trattativa sfumato, ma il nome di Gerard Moreno rimane in lista per il futuro.