Una cosa è evidente, dopo questa prima parte di stagione.. La Vecchia Signora è ancora in corsa su tre fronti, ma per alzare l’asticella e il livello delle prestazioni, un grande aiuto dovrà arrivare dagli uomini di mercato bianconeri.– Secondo quanto riporta calciomercato.com, a pochi giorni dall’inizio della sessione di mercato di gennaio, questa è la situazione in casa bianconera, per quel che riguarda gli obiettivi: “Il primo sarà inevitabilmente un centrocampista e vi abbiamo raccontato dei nuovi, in scadenza a fine stagione ma per cui si sta lavorando per anticipare a gennaio l'acquisto e la concorrenza. Per Allegri, così come quest'estate, è fondamentale anche l'acquisto di un attaccante centrale di ruolo, che dia più fisicità di Morata e qui i discorsi si diversificano perché(alzando Cuadrado fisso da ala) oppure con un pariruolo. Di questi tre ne basterebbero due, e non solo gli ottavi con il Villarreal, ma anche la rincorsa ad un piazzamento Champions potrebbe svoltare..”