Nel casting per la quarta punta, che vede tanti candidati al vaglio della Juventus per completare la batteria degli attaccanti a disposizione di Andrea Pirlo, c'è anche il nome del "cavallo di ritorno" Fernando Llorente, ormai ai margini del progetto del Napoli. Tuttavia la recente situazione partenopea, con l'assenza pesante soprattutto di Osimhen, ha indotto mister Gattuso a blindare il centravanti spagnolo. Così Gattuso a Sky Sport "Llorente non si muove. Non sappiamo ancora nulla di Osimhen che non sta ancora benissimo col braccio. Fin quando non saremo sicuri al 100%, Fernando resterà con noi".