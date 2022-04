Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha detto la sua anche sui possibili colpi di mercato della Juve. "Cosa serve? Giocatori di alta qualità tecnica per migliorare il livello da metà campo in su. Se va via Dybala sicuramente uno che abbia “piede” in quella parte di campo, e poi uno che non hanno più trovato dopo Pjanic. E magari chi possa aiutare Vlahovic, vedendo anche cosa succede con Morata", le sue parole. "Devono avere anche la “stazza”, non solo fisica, da Juve: la squadra delle due finali di Champions aveva Khedira, Dani Alves, Mandzukic, gente che sapeva stare in campo. In passato la Juve se doveva rinforzarsi guardava i più forti in Italia, nei rispettivi ruoli. Erano Higuain e Pjanic? Piazzava i milioni che servivano e li portava via. Dovrebbero rifare così, prendere giocatori che possono dare una svolta. Lo hanno fatto con Vlahovic, ho letto di Rudiger che va benissimo, su quella linea ci sono Milinkovic-Savic della Lazio oppure in Europa qualcuno come Dembélé del Barcellona".